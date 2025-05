Além da Leila: quem são as outras presidentes mulheres das séries A, B e C

Leila Pereira, do Palmeiras, certamente é a mais comentada, mas não é a única presidente mulher entre os clubes das três principais divisões do futebol brasileiro.

O que aconteceu

Além da dirigente alviverde, outras duas agremiações têm comando feminino: o Coritiba, com Marianna Libano, e o CSA, com Mirian Monte. Leila Pereira é quem está no cargo há mais tempo: desde 2021. No fim do ano passado, ela foi reeleita para o triênio 2025/26/27.

Marianna Libano foi eleita em dezembro do ano passado e estará no comando do Coxa até 2027. Ela é a primeira presidente mulher da história do Coritiba.