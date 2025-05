Advogado explica próximos passos da defesa de Augusto e descarta renúncia

Reforço para Augusto. "A defesa, nestes últimos dias, foi encorpada pela chegada do escritório do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo. Estávamos em diálogo permanente com o ex-ministro. A estratégia daqui para frente seja adotada pelos dois escritórios em comum. No mérito, além das questões de ordem, a defesa apresentou informações e dados, como havia prometido, de que não há nem omissão e nem ação do Augusto para autorizar qualquer tipo de destituição. No final da defesa oral, a gente expôs aspectos do inquérito policial e a fragilidade do indiciamento."

Próximos passos. "Agora, com muita serenidade, vamos sentar nos dois escritórios para que a gente decida o que aproveitaremos e o que não aproveitaremos. Vamos ver o que fazer daqui para frente. Isso também depende de uma conversa com o cliente. Estamos convencidos de que, cedo ou tarde, a Justiça reconhecerá abusividades e ilegalidades do processo, além da fragilidade do indiciamento."

Vai ter renúncia? "Ele não desejou em nenhum momento renunciar e não vai renunciar porque é inocente. A renúncia seria uma espécie de reconhecimento de culpabilidade. É um momento muito delicado e impactante na história do Corinthians. A nossa orientação é que ele não renuncie."