Azarões acabam com jejuns de 400 anos no futebol europeu; veja os campeões

A final em Bilbao ainda teve uma polêmica envolvendo Son Heung-min. O coreano, que conquistou seu primeiro título com a equipe inglesa, levantou o troféu sem a medalha no peito, porque as peças haviam acabado devido a um erro na contagem das medalhas.

Por falar em Tottenham, um ex-jogador do clube inglês também colocou fim a uma "maldição". Harry Kane, do Bayern de Munique, conquistou seu primeiro título em 14 anos de futebol profissional ao vencer a Bundelisga com o time alemão.

Quem também deu a volta por cima na Europa foi o escocês Scott McTominay. O meia atuava no Manchester United desde as categorias juvenis, onde chegou aos 5 anos de idade. Após uma saída conturbada dos Red Devils, McTominay aterrissou na Itália ao ser contratado pelo Napoli no meio de 2024.

Em sua primeira temporada pelo Napoli, McTominay foi campeão italiano e eleito o melhor jogador da Serie A. O escocês ainda anotou um golaço no jogo do título contra o Cagliari, mandando um voleio na vitória por 2 a 0.

McTominay marcou um golaço de voleio durante Napoli x Cagliari pelo Campeonato Italiano Imagem: Francesco Pecoraro/Getty Images

Outro jogador que para sempre terá uma boa história para contar sobre a temporada 2025 será Bellingham. Mas não o Jude, do Real Madrid, e sim Jobe Bellingham, jogador de 19 anos do Sunderland e irmão do craque mais badalado que atua na Espanha.