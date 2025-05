Zagueiro do Galo admite lance para expulsão; diretor do Corinthians reclama

O zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, admitiu que merecia ser expulso no empate sem gols com o Corinthians, ontem, pelo Brasileirão.

Poderia sim ser para expulsão. Eu era o último homem, mas acho que o árbitro interpretou da forma que ele [Hernández] caiu no chão. Ele botou a mão no rosto ali e fez como se fosse algo a mais do que realmente aconteceu. É óbvio que me ajudou um pouco também. Mas acredito que foi um lance para expulsão. Lyanco, após o jogo

O que aconteceu

Lyanco, último homem do Galo, evitou a arrancada de Hernández com um empurrão, e a arbitragem sequer marcou a falta. O lance aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo.