Real Madrid anuncia Xabi Alonso como substituto de Ancelotti

O Real Madrid anunciou hoje a contratação do técnico Xabi Alonso. O ex-Bayer Leverkusen assume o posto de Carlo Ancelotti, que se despediu ontem e irá para a seleção brasileira.

O que aconteceu

O time merengue fechou com Xabi por três temporadas. O contrato do treinador irá de 1º de junho de 2025 até 30 de junho de 2028.

O ex-jogador será o comandante merengue no Super Mundial. Especulava-se na imprensa espanhola que o time merengue disputaria a competição com um técnico interino, com Xabi assumindo apenas na próxima temporada.