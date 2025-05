Inter empata na Ilha com golaço de 'joia' e evita 1ª vitória do Sport

O Inter empatou com o Sport por 1 a 1 neste domingo, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barletta fez o gol do Leão, e o jovem Gustavo Prado, de 19 anos, deixou tudo igual com um belo gol no ângulo do goleiro Caíque França.

O placar igualado não mudou muito a situação de ambos os times. Com o resultado, o Sport segue na lanterna do campeonato, somando apenas 3 pontos, e ainda sem vencer. O Inter, que estava em 16º lugar, vai a 11 pontos e sobe duas posições temporariamente.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Mirassol no próximo domingo, às 11h, fora de casa. Já o Inter volta a campo na quarta-feira para duelar com o Bahia, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O colorado é vice-líder do grupo F da competição continental.