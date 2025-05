Santos enfrenta o Vitória com Neymar no banco; veja escalações

Com Neymar no banco de reservas, o Santos enfrenta o Vitória fora de casa neste domingo, às 18h30 (de Brasília). Cleber Xavier optou por fazer algumas alterações na equipe.

O Santos vai a campo com: Brazão; Léo Godoy, Luan Peres, João Basso e Souza; Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Neymar e outras principais peças da equipe estão no banco de reservas. O camisa 10 do Santos entrou já na reta final da segunda etapa na desclassificação para o CRB, pela Copa do Brasil.