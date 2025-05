Santos 'comemora' eliminação longe da Vila e teme protestos na volta

O Santos se preocupa com a volta. Há receio de protestos tanto no aeroporto em São Paulo quanto na chegada à Baixada Santista. Haverá reforço no esquema de segurança.

A expectativa é por um bom resultado contra o Vitória para acalmar os ânimos. A pressão está muito grande sobre o presidente Marcelo Teixeira e o elenco.

O Peixe não vence há sete jogos. A última foi contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, no dia 16 de abril.

Neymar deve jogar novamente. Ele entrou no segundo tempo contra o CRB e criou várias chances, mas não impediu a desclassificação.