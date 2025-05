Samir Xaud: quem é o dirigente de Roraima que foi eleito presidente da CBF

O pai dele comanda a FRF há quatro décadas: Zeca Xaud preside a entidade estadual desde os anos 70 e empilhou reeleições — a última delas ocorreu no início de 2023.

Samir Xaud é cotado para suceder Ednaldo no comando da CBF Imagem: Reprodução/Instagram federacaororaimensedefutebol

Em 2022, Samir se candidatou para o cargo de deputado federal pelo MDB, recebeu 4.816 votos (1,65% do total em Roraima) e não acabou eleito, encerrando o pleito na condição de suplente.

Naquela época, ele atuou como sócio de uma empresa que prestou serviços para o futebol roraimense por meio de contrato com a CBF — o acordo previa 150 consultas médicas ambulatoriais e exames por mês dedicados a quaisquer profissionais do futebol local. O vínculo também indicava pagamento de R$ 30 mil por mês.

Há quatro meses, o médico foi candidato único e ganhou a eleição para a presidência da FRF com nove de dez votos (houve uma abstenção) para suceder seu pai. Isso antes de ser lançado candidato na CBF.

Em agosto de 2022, Xaud recebeu uma intimação de um procedimento movido pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR). O assunto se desenvolveu e virou uma ação no Tribunal de Justiça do estado (TJ-RR) por improbidade administrativa. Ele entrou na lista de réus da ação que ainda está em tramitação. A defesa dele alega inocência.