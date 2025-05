Samir Xaud é o novo presidente da CBF em eleição esvaziada por clubes

Sobre a ausência dos clubes, o novo vice da CBF Ricardo Paul reconheceu que há uma questão para ser resolvida.

"Eu vim de clube, então eu entendo a posição deles. Os clubes foram muito cobrados naquela primeira reunião que foi o Unânime (eleição de Ednaldo). Teve aquela questão do presidente do Sport que foi reclamar de um pênalti. Você não votou por unanimidade? Você não pode reclamar, que aliás é uma lógica perversa, mas aconteceu", analisou Paul. Mas ele espera que as fraturas sejam curadas a longo prazo.

"Então a gente tem que ter essa compreensão que o movimento dos clubes é legítimo. E, como a nossa proposta desse grupo é também muito verdadeira, no sentido de construir em conjunto. Eu não tenho dúvida que os clubes em breve vão estar sentados na mesa também, protagonizando junto conosco a mudança do futebol brasileiro. Esse protagonismo dos clubes é algo que nós também queremos e desejamos. Então, acho que com o tempo isso vai ser normalizado."