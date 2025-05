Rumo ao tetra consecutivo: a dinastia de André Jardine no México

O América nunca foi tetracampeão em 128 anos de história. O clube mexicano tem uma das maiores torcidas do mundo ao lado do Flamengo e, inclusive, disputará o play in contra o LAFC para a Copa do Mundo de Clubes. Quem vencer entra no grupo do Fla.

Há dois anos no América, Jardine já tem seis títulos. Ele é o mais vitorioso da história do clube.

A grande final ocorrerá contra o Toluca do ex-palmeirense Luan, do ex-são-paulino Helinho e de Antônio Mohamed, ex-treinador do Atlético-MG. O Turco também tem três títulos mexicanos. O Toluca vive uma seca de 15 anos.

A idolatria

André Jardine é um verdadeiro ídolo no América e estampa até bandeirões da torcida. Jardine é para o América o que Jorge Jesus foi para o Flamengo, e Abel Ferreira é para o Palmeiras.

O tricampeonato já fez o América voltar a se isolar como o maior campeão mexicano de todos os tempos, com 16 títulos. O Chiva tem 12. O Toluca, 10.