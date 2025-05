Red Bull tem meta a longo prazo de levar a hegemonia da F1 para o futebol

A Red Bull tem cinco times espalhados pelo mundo com um projeto a longo prazo para torná-los vencedores: RB Leipzig (Alemanha), Red Bull Bragantino (Brasil), Red Bull Salzburg (Áustria), New York Red Bulls (Estados Unidos) e o mais recente é o RB Omiya Ardija (Japão), que subiu para a segunda divisão no ano passado e é candidato à elite do futebol japonês.

Classificação e jogos Brasileirão

Alemão

O RB Leizpig é o time com mais destaque até o momento. Fundado em 2009, o clube saiu da quinta divisão e chegou à elite do futebol alemão em apenas sete anos com o apoio da Red Bull. Além disso, o time conseguiu conquistar duas Copas da Alemanha (2022 e 2023) e é presença constante em competições europeias.

A trajetória da equipe na Fórmula 1 é um combustível para transformar projetos no futebol em sucessos. A Red Bull entrou na Fórmula 1 em 2005, liderada por Christian Horner, com a mesma mentalidade que está sendo implementada hoje por eles no mundo da bola: investimento em infraestrutura. A equipe venceu quatro títulos com Vettel, mas depois só voltou a vencer em 2021.

De acordo com Plenge, a Red Bull veio para ficar no mundo do futebol e tem uma meta a longo prazo para ter sucesso nos clubes — o que para o dirigente, é um dos diferenciais dos projetos que eles tomam à frente.

Johann Plenge, diretor geral do RB Leipzig Imagem: Motivio

"Se a Red Bull faz algo, ela o faz com 100% de comprometimento. Se você pensar no desenvolvimento da nossa própria equipe de Fórmula 1, a Red Bull está envolvida por 14, 15, 16 anos. E eles ganharam o campeonato mundial por quatro vezes consecutivas. Isso mostra que, se fazemos algo, fazemos direito. E criamos a infraestrutura certa, fazemos a longo prazo e temos um plano. E queremos ter sucesso", afirmou.