CBF: Quais os planos do novo presidente e do grupo que está com ele

Calendário

O novo presidente da CBF fala em redução de datas dos Estaduais para um patamar de 12 datas. É uma ideia inicial que, na realidade, já vem sendo executada na atual CBF. Entre os Estaduais com time na Série A, só Bahia e São Paulo têm mais. E é o Paulista o entrave com 16 datas, já que o campeonato baiano tem 13.

Na nova diretoria da CBF, há quem defenda repensar todo o calendário do futebol brasileiro. É certo que os Estaduais não vão acabar. A ideia, no entanto, é desafogar as datas, já que, nos próximos anos, há competições no meio da temporada.

É possível inclusive uma discussão com a Conmebol para reduzir datas, o que já foi tentado sem sucesso no período de Ednaldo Rodrigues.

Fair Play Financeiro

Embora Samir tenha se complicado em uma entrevista sobre o assunto ao Charla Podcast, a ideia do grupo que assume a CBF é avançar com as regras de controle de gastos dos clubes - considerando o volume de receita de cada um deles. O Fair Play financeiro é outro tema que encontra eco nas ligas.