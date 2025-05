Novo presidente da CBF chega ao cargo questionado em ação por improbidade

Como Samir se defende

No processo, nem todas as partes foram oficialmente citadas. E Samir Xaud ainda não enviou defesa formal no caso. Mas, informalmente, aponta que não era responsável pela gestão do contrato.

Por nota, os advogados dele dizem que "não há nenhum indício de irregularidade praticada, seja na esfera pública ou privada de Samir Xaud. Este fato será demonstrado no momento oportuno, nos autos do processo, após citação e manifestação de todas as partes".

A defesa do novo presidente da CBF acrescenta que "no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, todas as certidões negativas evidenciam a inexistência de pendências ou restrições. Desta forma, Samir Xaud plenamente habilitado, com idoneidade comprovada e sem qualquer irregularidade em sua atuação como gestor público".

Sobre a questão da tentativa de regularização da propriedade em área de proteção ambiental, os advogados de Samir dizem que "não há nenhum processo de regularização fundiária, seja de natureza rural ou urbana, em nome de Samir Xaud".

Segundo eles, "certidão atualizada e emitida pelo Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (ITERAIMA) comprova esta afirmação".