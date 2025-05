Palmeiras x Flamengo: Foi pênalti em Arrascaeta? Colunistas divergem

RMP: Abraço de urso de Murilo

Eu prometi ir a São Paulo fazer um programa no estúdio. Quando eu for, eu vou fazer com o Danilo, o lance do Murilo e do Arrascaeta. Ele vai parar a 10 metros de distância. Vou dar um abraço de urso e girar. E vou ver se ele vai conseguir se manter de pé.

Renato Maurício Prado

Milly: Juiz foi incoerente

Eu teria marcado esse agarrão no Arrascaeta, mas seu eu tivesse marcado o agarrão no Arrascaeta, também teria marcado o empurrão no Tigrinho. Para mim, é a mesma coisa. Quando eu vi as duas mãos nas costas do Vitor Roque, eu pensei: "Pênalti". E quando eu vi o Arrascaeta girando e sendo segurado, não com força, mas o suficiente para desequilibrar, eu teria marcado. Então, acho que o juiz foi incoerente.

Milly Lacombe

