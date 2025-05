Fla vence com goleiro herói, pênaltis polêmicos e cola no líder Palmeiras

Apesar da pequena superioridade do Palmeiras, a partida não reservou grandes emoções para os primeiros 45 minutos. O jogo ficou marcado por muitas faltas (15) e muita reclamação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel.

O Palmeiras terminou o 1º tempo com 5 finalizações (apenas duas no gol: as duas no lance do pênalti), enquanto o Flamengo só chutou 3 vezes (uma no gol de Weverton). Ambos foram muito cautelosos em campo.

Flamengo não retribui o favor e bate o Palmeiras no Allianz

O Rubro-negro teve uma postura totalmente diferente no 2º tempo, quis mais o jogo e conquistou a vitória.

O Palmeiras se cansou e perdeu o meio-campo. E o Flamengo melhorou.

Arrascaeta sofreu pênalti de Murilo após uma das várias escapadas do Fla e converteu. 1 a 0. Depois foi a vez de Ayrton Lucas aproveitar um lance cara a cara com Weverton, já aos 41 minutos do 2º tempo, quando o Alviverde já tinha se lançado ao ataque.