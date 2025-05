Palmeiras 'rejeita' final contra o Flamengo, mas sabe o que jogo significa

Decisivo, talvez não [jogo contra o Fla]. Ainda nem chegamos no primeiro terço do campeonato. É lógico que é um jogo importante, é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, são mais três pontos que estão na disputa. Nada mais que isso. Castanheira

"O Abel sempre fala para a gente, todos os jogos são finais, todos os jogos são decisivos. Estamos encarando mais um jogo como se fosse uma final. Isso não muda para a gente. A gente sempre busca a vitória, o resultado positivo. Vamos fazer o máximo para fazer isso aqui dentro de casa", acrescentou Estêvão.

O clássico pode significar fim de tabu no lado palmeirense. A última vitória do Palmeiras contra o Flamengo no Brasileirão aconteceu no dia 12 de novembro de 2017, 2x0, com dois gols de Deyverson, no Allianz Parque.

O duelo também vale para o Palmeiras comprovar que enfim afastou fantasma contra times do G-6. O alviverde teve um aproveitamento muito ruim contra equipes do G6 no Brasileirão do ano passado: apenas 26% (uma vitória, cinco empates e quatro derrotas).

Já em 2025, o Palmeiras venceu o RB Bragantino, venceu o Ceará nos dois jogos da Copa do Brasil e só perdeu para o Bahia. Flamengo e Cruzeiro são os próximos adversários no Brasileirão.

Além disso, o Palmeiras pode abrir sete pontos de vantagem para o Flamengo com apenas 10 rodadas disputadas no Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira lidera a competição com 22 pontos, enquanto o Fla é o vice-líder com 18.