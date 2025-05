'Nova CBF' abraça projeto Ancelotti e tenta amenizar mudança de chefe

O italiano tem um ano até a Copa do Mundo. Quando Ednaldo foi deposto do cargo, Ancelotti tivera horas antes uma reunião com Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, e Juan, coordenador técnico, em Madri. Isso ajudou a manter a discussão do futebol no rumo.

Depois, advogados e também Fernando Sarney conversaram com Ancelotti em nome da CBF. Até a mulher do treinador participou, recebendo o sinal de que a experiência no Rio será boa para a família.

Na semana passada, a CBF finalizou os contratos de toda comissão técnica — formalidade que estava pendente, apesar do anúncio feito por Ednaldo Rodrigues, dias antes de ser deposto.

Nessa dinâmica entre Ancelotti e CBF, não há mais tempo a perder. O Brasil já começa a treinar na semana que vem, em São Paulo, para os jogos contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente.