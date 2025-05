Leila explica apoio a Samir, cita preconceito e desejo de permanência de ex

Todas foram pautas defendidas pelo Samir também, não é um compromisso dele com os clubes. Então por isso achei que precisava, sim, ter uma renovação, porque acho que, do contrário, continuaria a mesma coisa. Então, esse é um posicionamento do Palmeiras

Eu não fui contra os clubes. Vocês viram que tudo isso que eu falei, que esses pontos, essas pautas, estavam no manifesto dos clubes. Eu concordo, porque eu não quis assinar esse manifesto. Por quê? O presidente não tinha sido eleito ainda, ele não tomou posse. Como é que eu começo com exigências? Isso não é momento de exigências, é um momento de conversar, é um momento de nos entendermos. O Samir, que vai ser eleito hoje, se mostrou extremamente aberto a conversar sobre esses temas com os clubes. Por que eu vou assinar manifesto? Por que eu vou fazer exigência? Por que falta de postura? Eu não vou falar postura, porque acho que nós estamos numa democracia, você pode se manifestar da forma que quiser. Eu achei muito, muito rígido, entendeu? Então, por isso que eu não quis assinar, mas não porque eu não defenda alguns pontos daquelas pautas. Aquilo, sim, eu achei que não foi o momento

O que mais ela disse

Leila queria permanência de Ednaldo. "Eu lutei para que ele permanecesse. Eu estava até em Assunção com ele, convidada ao congresso da Fifa, mas a Justiça determinou o afastamento do presidente. Eu não vou ficar discutindo questões jurídicas. Eu sou uma mulher que trata das coisas como elas são. Porque as coisas, às vezes, não são do jeito que a gente quer. As coisas são o que são. Então, nós temos essa situação: o presidente foi afastado e desistiu dos recursos e foi-se escolhido um outro candidato, que é o Samir, que será eleito hoje".

Preconceito com Roraima. "Quando vocês falam que é um candidato de uma federação não muito expressiva, isso é preconceito. E eu vou fazer uma analogia com a minha história. Quando apareci no futebol e fui eleita candidata à presidência do Palmeiras, eu não era do futebol. Vocês sabem que fui uma empresária. E uma mulher, a única mulher presidente de um clube da América do Sul, todos falaram, ou se não falaram pensaram, 'o que uma mulher está fazendo como candidata à presidência de um clube tão grande, vai ser uma desgraça, ela não entende nada de futebol, ela não sabe nem o que é bola. A minha gestão é a mais vitoriosa da história do Palmeiras. Na minha gestão, nós fizemos as maiores vendas da história do futebol. Na minha gestão, nós conseguimos uma receita de 1 bilhão e quase 300 milhões de reais, a maior da história do Palmeiras. E essa mulher que a grande maioria falou que seria uma rainha da Inglaterra... eu tô mais pra Margaret Thatcher [ex-primeira-ministra do Reino Unido] do que para rainha da Inglaterra."