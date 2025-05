Cruzeiro vence Fortaleza no Castelão e encosta nos líderes do Brasileiro

Como foi o jogo

O Cruzeiro foi o time que comandou o primeiro tempo. Nos primeiros minutos, o Cruzeiro se fechou na defesa e esperou o Fortaleza atacar. Mas o time de Vojvojda não se encontrou e a postura defensiva da Raposa não durou muito tempo. Rapidamente o Cruzeiro passou a ocupar espaços e levar perigo do gol de João Ricardo. A posse de bola ficou na maior parte do tempo com o time mineiro. Aos 30 minutos, o Fortaleza não tinha finalizado uma única vez; isso só aconteceu aos 38 minutos. O goleiro Cássio praticamente não trabalhou nos 45 minutos iniciais. No fim da primeira etapa, Lucas Silva fez 2 a 0 para a Raposa, mas o Cruzeiro poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior no placar.

O segundo tempo foi do Laion. O Fortaleza ensaiou uma reação, começou o segundo tempo com mais organização e mais ataques perigosos, coisas que não apresentou na primeira etapa da partida. A postura do time de Vojvoda foi diferente do que se viu nos 45 minutos iniciais. Apesar disso, a equipe cearense pecou nas finalizações e apresentou muita dificuldade para converter a possa da bola em chances claras de gol. O Cruzeiro, por sua vez, finalizou no alvo somente aos 35 minutos na segunda etapa. O cenário que já era complicado para o Fortaleza ficou pior aos 38 minutos, quando Pedro Augusto recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Lances de destaque

Grande chance do Cruzeiro. Marquinhos recebeu de Willian em profundidade pela esquerda, mas o atacante finalizou mal e jogou a bola para fora.

Tempo fechou. Em disputa de bola entre Martinez e Lucas Silva, os jogadores se estranharam e ensaiaram uma briga, que durou pouco. O árbitro marcou falta para o Cruzeiro e amarelou o jogador do Fortaleza.