Filipe Luís diz que pé de Gerson travou no gramado e vê pênalti em Arrasca

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, o técnico Filipe Luís, do Flamengo, disse que Gerson 'travou' o pé no gramado e por isso precisou ser substituído com lesão no joelho esquerdo. Ele ainda citou o sintético ao falar da substituição de Everton Cebolinha.

O que aconteceu

O treinador rubro-negro esclareceu que o meia Gerson precisou ser substituído depois que o pé do meia 'travou' no gramado. Aos 10 minutos do segundo tempo, Gerson sentiu e pediu substituição.