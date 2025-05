Dorival fala de elenco blindado contra questões políticas: 'Focados'

Dorival falou também sobre Memphis e Garro, que viajaram com a equipe para Minas Gerais, mas não garantiu o atacante e o meio-campista no próximo confronto.

Nós estamos ainda em uma fase de transição, nós temos que aguardar. Eles vieram com a gente, nós estamos trabalhando hoje mesmo, eles fizeram um trabalho diferenciado. Nós estamos tentando prepará-los, não vamos precipitar nada para que não os percamos aí por um tempo ainda maior. Nós precisamos ter a certeza e a segurança que eles estando em campo terão condições de dar uma resposta. Eu sei que não em 90 minutos, mas no tempo em que estiverem, que sejam importantes, desde que tenham confiança e segurança para poderem desenvolver o seu melhor. Se tem um elenco como tem o Corinthians, com certeza tem jogadores também de confiança que, independente de atuarem ou não, serão muito bem substituídos.

O Corinthians volta a campo na terça-feira contra o Huracán, na Argentina, em busca da vitória para garantir ao menos a segunda colocação do grupo C.

O que mais disse Dorival Júnior

Elogios a Hugo Souza: "Foi meu atleta há três anos atrás e vem nos impressionando em todos os sentidos. Esse último ano, principalmente o último ano e meio, eu acho que a crescente desse garoto é muito grande, não só como atleta, mas acima de tudo assumindo uma personalidade dentro do próprio grupo, do próprio elenco, é um dos capitões do time. Dentro do grupo ele tem uma liderança muito interessante e além da entrega técnica dele, eu acho que essa liderança aí tem sido muito importante e decisiva para o crescimento da nossa equipe".

Retorno de Matheuzinho: "Matheus voltou, começa a recuperar em uma melhor condição, é muito importante isso, nós precisamos de todo o elenco, uma semana importante para a gente e uma decisão fundamental na terça-feira, um jogo perigosíssimo, merece um cuidado especial e eu espero que possamos repetir o espírito que nós tivemos aqui dentro hoje".