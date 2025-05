Corinthians poupa, mas pode ir para 'final' sem Yuri, Memphis e Garro

Dorival Júnior falou sobre o holandês e o argentino na coletiva pós-jogo e disse que há necessidade de ter paciência para que os casos dos atletas não piorem.

Nós estamos ainda em uma fase de transição, nós temos que aguardar. Eles vieram com a gente. Nós estamos tentando prepará-los, não vamos precipitar nada para que não os percamos por um tempo ainda maior. Nós precisamos ter a certeza e a segurança que eles estando em campo terão condições de dar uma resposta. Eu sei que não em 90 minutos, mas no tempo em que estiverem que sejam importantes. Desde que tenham confiança e segurança para poderem desenvolver o seu melhor. Se tem um elenco como tem o Corinthians, com certeza tem jogadores também de confiança que, independente de atuarem ou não, serão muito bem substituídos. Dorival Júnior

O camisa 10 sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante treino - Memphis já é desfalque do Corinthians há quatro partidas. Sua última atuação foi contra o Mirassol, na derrota por 2 a 1.

Já o camisa 8 não entra em campo pelo Corinthians desde a final do Campeonato Paulista. O meio-campista trata uma tendinopatia patelar, que exigiu viagem à Espanha e passa agora por reta final de reabilitação. Tanto Garro quanto Memphis estão perto dos retornos, na última fase de transição.

O Corinthians enfrenta o Huracán na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. O Timão é o vice-líder do grupo C, com oito pontos, enquanto os argentinos lideram com 11, mas possuem saldo de gols maior que os brasileiros (8 contra 1). Para assumir a primeira colocação, o alvinegro precisará golear os adversários por pelo menos 4 a 0. Só o líder do grupo avança às oitavas da Sula. O vice-líder vai para os playoffs.