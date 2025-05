Cleber Xavier exalta elenco do Santos e diz: 'Respirar um pouquinho'

Cleber Xavier disse ainda que o placar positivo contra o Vitória é uma premiação ao elenco do Santos, e prega foco nos próximos jogos em busca de bons resultados, citando o amistoso contra o RB Leipzig e o duelo no próximo domingo, contra o Botafogo.

A gente tem que ir com calma, a gente tem que trabalhar jogo a jogo, temos o amistoso no meio da semana, pensar o que a gente vai fazer, recuperar alguns jogadores, tem jogadores que já estão voltando de lesão, mais uma vez a gente vai precisar de todos, e a partir de quinta-feira focar direto na estratégia para o jogo do Botafogo, que é o jogo mais importante. A evolução vinha acontecendo ao nosso ver, ao meu ver, ao ver da Comissão Técnica, mas faltava o resultado. A gente jogou com a bola longa, a gente jogou na tentativa do contra-ataque, e conseguimos a vitória. Houve, não digo evolução, mas a permanência da disputa, a permanência da competitividade do grupo, a permanência da união do grupo. Que os jogadores, principalmente eles, têm como prêmio essa vitória.

"A gente tem que ter a clareza que a gente não saiu do lugar ruim ainda", cobrou o treinador. "Queria pedir ajuda do torcedor santista na Vila. É muito importante para que a gente consiga uma segunda vitória nessa sequência. Para que a gente consiga começar a respirar e começar a sair da zona. E acredito que o torcedor do Santos vai entender o momento e vai nos ajudar. A gente precisa muito deles".

O que mais Cleber Xavier disse

Sobre João Basso: "A gente vinha preparando o Basso para esse momento, a gente ficou sem o Gil por um tempo. Eu conversei muito com o Basso porque entrou no jogo contra o CRB e entrou bem, é um jogador que tem uma liderança dentro do grupo, tem um bom passe para iniciação, embora hoje a gente não conseguisse ter essa iniciação porque o Vitória não nos permitiu, mas o Basso é um jogador que nos treinamentos se entregou muito e mereceu essa oportunidade, então é mais um que eu ganho dentro do processo, eu nunca deixo ninguém, nunca abandono ninguém".