Carlo Ancelotti embarca ao Brasil para se apresentar à seleção

Carlo Ancelotti já está a caminho do Brasil. Novo técnico da seleção, o italiano embarcou na manhã de hoje (25) rumo ao Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O voo de Carlo Ancelotti saiu de Madrid por volta das 10h30 (de Brasília). A previsão da chegada do técnico ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, é 20h10.

Antes de embarcar, Ancelotti posou para foto ao lado do empresário Diego Fernandes. O agente foi responsável por intermediar a negociação com a CBF.