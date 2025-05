Ancelotti vai do negacionismo ao afago às vésperas de convocação da seleção

Eu tenho contrato com o Real Madrid até 2024. Se eles não me mandarem embora, eu não me mexo Carlo Ancelotti, em dezembro de 2022

A postura tinha explicação e, mesmo adotando ela fielmente, o temor do italiano quase se concretizou: a fúria de Florentino Pérez, presidente do Real. O mandatário tem histórico de não aceitar nada menos do que 100% de foco em seu clube e não admitiria o treinador falando sobre outra entidade vestindo as cores do Madrid.

Quando o intermediário da CBF, Diego Fernandes, foi flagrado no Santiago Bernabéu na noite de eliminação do Real na Champions, a casa quase caiu. Diante das notícias que tomaram os veículos espanhóis, Florentino decidiu que não iria facilitar para a CBF: não queria pagar a multa para a rescisão antecipada do contrato de Ancelotti, que iria até 2026.

Naquele momento, Ancelotti chegou a sinalizar negativamente para a seleção, mas o então presidente Ednaldo Rodrigues insistiu e garantiu que esperaria o italiano se resolver com o Real. E foi assim que, passado o momento de ira, técnico e presidente chegaram a um acordo amigável pela saída e abriram caminho para a CBF.

A seleção brasileira, então, já com o contrato assinado, anunciou oficialmente a chegada do italiano a partir do final do Campeonato Espanhol. O anúncio foi feito às pressas diante do vazamento da informação na imprensa de Madri.

Na primeira coletiva logo após o anúncio, Ancelotti voltou a fugir como conseguiu: confirmou a informação, mas afirmou que só falaria sobre o Brasil após o dia 25. No entanto, com a proximidade da despedida, quebrou o próprio protocolo e deu seu primeiro afago à seleção brasileira na última sexta-feira.