Vai de Bet: Augusto contradiz depoimento dado à polícia sobre intermediário

Em 27 de dezembro, fiz um almoço em Peruíbe, e quando o Augusto chega, toca o telefone dele, e ele dá um ok na proposta. Aí ele falou: 'Fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Sem intermediário'. Eu dei os parabéns. Começamos bem, fiquei feliz. Quando veio o contrato, tinha um intermediário. Eu falei 'opa' e fui perguntar. 'Você falou que não tinha intermediário. Quem é esse cara, que empresa é essa?'.

Rubão, em entrevista à TV Gazeta, em maio de 2024

Já em janeiro de 2025, Augusto negou qualquer ligação com Cassundé. A explicação do presidente foi concedida em entrevista ao Fantástico, antes da segunda reunião do impeachment, no Parque São Jorge.

Me chegou o Marcelo Mariano com esta empresa dizendo que teria a Vai de Bet. Chegou até mim que o Toninho [Duettos, sócio de Gustavo Lima] era da parte de shows. A parte intermediadora era a do Cassundé. Já chegou para mim esta empresa. Daí para frente, fica pelos órgãos competentes do clube que analisam tudo. Não tive nenhuma ligação com o Alex Cassundé. Nunca tive contato e nunca sentei com ele em uma mesa.

Augusto Melo, em entrevista ao Fantástico, em janeiro de 2025

Em março deste ano, a versão contada por Augusto à polícia foi diferente, afirmando que tinha sido apresentado a Cassundé dentro do Parque São Jorge em 2023. Segundo o presidente, pouco antes do Natal, enquanto ele caminhava pelo clube social do Corinthians, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, o apresentou pessoalmente a Cassundé. Mariano teria dito que Alex tinha uma proposta da Vai de Bet para apresentar. Augusto comentou que "não deu a mínima importância" e pediu para o ex-dirigente cuidar do assunto.

Na sexta-feira, um dia após ser indiciado, uma quarta narrativa do mandatário surgiu em coletiva de imprensa. De acordo com Melo, ele foi levado à agência de marketing de Cassundé para realizar uma live. Depois desse primeiro encontro, surgiu a menção do intermediário.