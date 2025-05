Torcedor em campo: Danilo canta músicas da torcida do Fla durante os jogos

Não é modinha

Danilo faz questão de frisar que não é torcedor "modinha" do Flamengo. O zagueiro lembra os momentos difíceis que acompanhou no início dos anos 2000, quando a fase financeira do clube estava longe de ser das melhores.

Eu não sou torcedor do Flamengo por moda. Teve um determinado momento em que todo mundo achava maneiro torcer pelo Flamengo. Eu peguei desde pequeno, quando o Flamengo lutou para não cair para a Série B, o início dos anos 2000, era duro. Eu estou calejado, acho que eu merecia pegar um momento assim tranquilo também (risos).

Danilo, à Flamengo TV

O momento mais marcante de Danilo como torcedor, na infância, foi o histórico gol de Petkovic sobre o Vasco, na final do Campeonato Carioca de 2001.

Já o mais triste foi o vice na Copa do Brasil de 2004, quando o Flamengo perdeu para o modesto Santo André diante de mais de 70 mil pessoas no Maracanã.