'Palmeiras sabe ganhar grandes títulos', elogia técnico do Porto

Técnico do Porto, Martín Anselmi elogiou o Palmeiras antes do confronto pelo Super Mundial e apontou um grupo equilibrado.

O que ele falou

Acho que em cada competição, obviamente, quando temos uma fase de grupos, há sempre um 'grupo da morte' e há equipes com uma maior reputação ou mais fama que as outras, mas acho que no grupo do Porto, todas as equipes estão em um nível semelhante. Martín Anselmi, à Fifa