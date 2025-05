Mirassol anula o São Paulo e vence com 'ajuda' de Rafael e gol de Reinaldo

Lances importantes

Luciano quase marca para o São Paulo. Aos 34 minutos do 1º tempo, Enzo Díaz tabelou Oscar pelo lado lado esquerdo e cruzou para a área. Luciano desviou de cabeça, e Walter de um tapa na bola para evitar o gol tricolor.

Gabriel abre o placar para o Mirassol. Aos 7 minutos do 2º tempo, Edson Carioca avançou pela direita, passou por Alan Franco e tocou para Lucas Ramon. O lateral finalizou, Rafael não segurou a bola, e ela sobrou livre para Gabriel dentro da pequena área. 1 a 0 para os visitantes.

Rodriguinho quase empata para o São Paulo. Aos 21 minutos do 2º tempo, o meia aproveitou uma bola que sobrou dentro da área e chegou chutando. A bola explodiu na defesa do Mirassol e saiu tirando tinta do travessão de Walter.

Reinaldo amplia para o Mirassol. Ex-jogador do São Paulo, o lateral cobrou pênalti com força, no canto direito. Rafael saltou para o lado esquerdo e nem passou perto de defender. Na comemoração, Reinaldo beijou o escudo do Tricolor na bandeira de escanteio.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 2 MIRASSOL

Data e horário: 24/05/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Competição: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)