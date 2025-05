Reinaldo explica comemoração com dancinha e beijo em bandeira do São Paulo

Reinaldo fez um gol de pênalti aos 43 minutos do 2º tempo, e comemorou dançando um "arrocha" junto à bandeirinha de escanteio, que tem o escudo do São Paulo. Reinaldo atuou por nove temporadas no São Paulo, de 2014 a 2022. "Dono" da comemoração icônica, Aloísio Chulapa atuou no Tricolor de 2005 a 2008.

Após comemorar com os jogadores do Mirassol, Reinaldo beijou a bandeirinha do São Paulo. De acordo com o jogador, a comemoração não foi falta de respeito com o São Paulo. "É respeito pelo time da camisa que estou vestindo. O Mirassol abriu as portas para mim, e todos os torcedores sabem do meu amor pelo São Paulo", finalizou.