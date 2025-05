PSG atropela e é campeão da Copa da França antes da final da Champions

O PSG venceu o Reims por 3 a 0, neste sábado, pela final da Copa da França e faturou o título francês pela 16ª vez em sua história. Com gols de Barcola (2) e Hakimi, a equipe do técnico Luis Enrique brilhou diante do adversário no Stade de France e construiu o placar ainda no primeiro tempo, fazendo três gols antes do intervalo.

A bela atuação da equipe faz o PSG chegar à final da Champions League ainda mais confiante. No próximo sábado, o time francês enfrenta a Inter de Milão na grande final europeia em Munique, na Alemanha. Depois de despachar o Arsenal nas semifinais com um placar agregado de 3 a 1, o PSG chega à sua segunda final de Champions. Em 2020, foi vice com Neymar como seu principal jogador.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de domínio total do PSG. A equipe comandada por Luis Enrique pressionou o Reims desde o apito inicial, explorando os espaços com intensidade e impondo perigo constante à defesa adversária. Nos primeiros dez minutos, o PSG manteve a posse de bola quase que exclusivamente, sem permitir qualquer iniciativa ofensiva ao rival. Embora o Reims tenha tentado se fechar e limitar os espaços, a estratégia durou pouco. O ataque parisiense foi preciso e soube aproveitar as brechas com eficiência. Com um desempenho avassalador, o PSG marcou três gols ainda na primeira etapa, encaminhando a vitória e praticamente garantindo o título antes do intervalo.