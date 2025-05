Sem citar brasileiros, presidente da Fifa diz que CR7 pode jogar Mundial

O mandatário da entidade ainda brincou e incentivou os clubes participantes do torneio a negociarem com o atacante do Al-Nassr, que não está classificado para a competição.

Então, se algum clube estiver assistindo [à live] e tiver interesse em contratar Cristiano Ronaldo... Quem sabe? Ainda faltam algumas semanas, vai ser divertido

| WATCH: Gianni Infantino tells Speed there's a chance Cristiano Ronaldo might play in the FIFA World Cup pic.twitter.com/zax7kMtD1o -- Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) May 23, 2025

Na semana passada, o jornal espanhol "Marca" cravou que Cristiano Ronaldo recebeu uma oferta tentadora de um clube brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense são os representantes do país no torneio.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até 30 de junho de 2025 e negocia a renovação. Uma eventual participação de CR7 no Mundial de Clubes aconteceria por empréstimo apenas para a competição.

Staff de CR7 insatisfeito com declarações

Representantes de Cristiano Ronaldo ficaram 'insatisfeitos' com as declarações de Infantino, segundo revelaram fontes próximas ao The Athletic, site americano. O jornal reforçou ainda que CR7 só está em negociações com o próprio Al-Nassr e que 'não há planos para sua saída por empréstimo'.