Palmeiras: Abel roda elenco, mas mantém pilares em mais de 70% dos jogos

Os dez mais utilizados por Abel Ferreira:

Weverton - 30 jogos (2.700 minutos) Estêvão - 29 jogos (2.215 minutos) Facundo Torres - 28 jogos (2.061 minutos) Richard Ríos - 28 jogos (1.893 minutos) Flaco López - 25 jogos (1.331 minutos) Piquerez - 23 jogos (1.757 minutos) Emiliano Martinez - 22 jogos (1.581 minutos) Aníbal Moreno - 22 jogos (1.028 minutos) Gustavo Gómez - 20 jogos (1.714 minutos) Raphael Veiga - 20 jogos (1.194 minutos)

Os três atacantes com mais jogos estão entre os artilheiros do Palmeiras no ano. Estêvão lidera com dez gols marcados, enquanto Flaco tem oito e Facundo, cinco. O meio-campista Maurício é o vice-goleador, com oito.

Do top-10, apenas Richard Ríos não estará à disposição contra o Flamengo. O colombiano cumprirá suspensão na partida deste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Abel Ferreira também será desfalque, pois cumpre seu segundo jogo de suspensão. O português recebeu uma dupla punição por ter recebido o terceiro amarelo e também o vermelho contra o São Paulo.