Lewa brinca de ator e vai à "nocaute" após soco em treino do Barça; assista

Os compatriotas Robert Lewandowski e Wojciech Szczesny resolveram dar uma de ator e encenaram uma troca de agressões antes do treino do Barcelona.

O que aconteceu

Bem-humorados e quase de férias, os jogadores poloneses simularam uma troca de agressões até convincente antes da atividade de hoje. Pelo que se vê no vídeo que viralizou nas redes sociais, o soco do goleiro e a queda do centroavante parecem bastante reais.

Lewandowsi se levanta e imediatamente revida o soco em Szczesny, que também cai no campo. Na sequência, o goleiro ainda coloca a mão no nariz, simulando um sangramento.