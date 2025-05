Flu vence Vasco de virada com gol contra de Vegetti e 'pintura' de Guga

Como foi o jogo

O Fluminense dominou os primeiros minutos, e o Vasco cresceu depois do gol. Nos quinze minutos iniciais, o time de Renato Gaúcho teve o domínio da posse de bola, e o Vasco não conseguiu se encontrar, principalmente no meio de campo. O técnico Fernando Diniz chamou a atenção do time muitas vezes ainda no começo do jogo. Depois de uma cobrança de falta, o Vasco abriu o placar. O lance passou pela revisão do VAR, que checou o impedimento traçando uma linha que não ficou clara. Em clara provocação ao rival, Rayan fez um sinal de "C" em direção à torcida do tricolor, o que gerou confusão entre os jogadores e alguns cartões amarelos. Depois do gol, o Vasco passou a se impor no jogo e criar boas chances. No fim da primeira etapa, porém, o Fluminense cresceu novamente e levou mais perigo ao gol adversário. Aos 41 minutos, Vegetti fez um gol contra e empatou.

No segundo tempo, o Vasco sofreu com a marcação alta do Fluminense. O tricolor repetiu a postura do começo da primeira etapa e pressionou o adversário desde a saída de bola. A equipe de Renato Gaúcho teve a posse na maior parte do tempo e não deixou o cruz-maltino criar chances claras de gol. Aos 42, Guga marcou um belo gol de fora da área e virou o placar.

Lances de destaque

Quase o primeiro do Flu! Hércules recebeu de Renê pela esquerda e finalizou em cima do goleiro Léo Jardim. Essa foi a primeira chegada de perigo do Fluminense.

1 a 0 e muita polêmica. Em cobrança de falta, Lucas Piton levantou a bola na área, João Victor cabeceou e abriu o placar. Os jogadores do Fluminense pediram anulação por impedimento. O VAR revisou e validou o lance, mesmo depois de traçar uma linha com uma imagem pouco clara. Mesmo depois da confirmação do gol, o árbitro ainda esperou mais um pouco para recomeçar o jogo. Os jogadores das duas equipes se desentenderam, e o juiz distribuiu três cartões amarelos.