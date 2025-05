Corinthians enfrenta Atlético-MG com reservas e sem Garro; veja escalações

O Corinthians enfrenta o Atlético-MG hoje, às 21h (de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão. Dorival Júnior escolheu mudar o elenco e colocar equipe predominantemente reserva e sem Garro no banco de reservas.

O alvinegro paulista vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Ryan e Martínez; André Carrillo, Talles Magno e Héctor Hernández.

Matheuzinho, que estava lesionado com edema na coxa, volta a campo como titular pelo Corinthians. Memphis e Garro, que viajaram com a equipe, não foram relacionados pelo treinador e estão fora do banco de reservas.