Auxiliar do São Paulo culpa 'acúmulo de jogos' e cansaço por derrota

Maxi Cuberas foi o comandante do São Paulo na derrota do Tricolor por 2 a 0 para o Mirassol, no Morumbis. Em coletiva pós-jogo, o auxiliar culpou, principalmente, o acúmulo de partidas recentes do São Paulo pelo baixo desempenho do time neste sábado.

Ele substituiu Zubeldía, suspenso no Brasileirão.

O que Cuberas disse