Augusto Melo pede expulsão de ex-diretor Rozalah Santoro do Corinthians

O principal motivo apontado por Melo seria o não pagamento de R$ 1,7 milhão em um acordo com o jogador Matias Rojas. Rozallah afirma que não havia dinheiro em caixa para o pagamento do acordo, em meados de fevereiro de 2024. Augusto Melo, no entanto, afirma que havia mais de R$ 3 milhões em caixa na ocasião, e o acordo poderia ter sido resolvido.

O ofício ainda destaca que a falta do pagamento resultou na rescisão unilateral por parte do jogador argentino, causando um prejuízo de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões).

Rozallah responde

O ex-diretor financeiro respondeu ao UOL sobre as denúncias de Augusto Melo. Rozallah mandou um recado diretamente ao presidente corintiano.

Augusto Melo, para variar, mente. E eu quero dizer aqui, com toda clareza: não meça os outros pela sua régua, Augusto. Você é o presidente que foi indiciado. Você é o presidente que teve as contas reprovadas. Você é quem arrastou o Corinthians para as páginas policiais. Rozallah Santoro, ex-diretor financeiro do Corinthians

Rozallah afirma que o contrato de Rojas, assinado por Melo, continha "uma cláusula muito prejudicial ao Corinthians". A cláusula estipulava que, em caso de atraso de pagamentos, o jogador poderia sair de graça do clube.