Hugo faz milagres, e Corinthians misto segura empate com Atlético-MG em BH

As equipes voltam a campo nesta semana pela Sul-Americana: o Corinthians vai à Argentina para enfrentar o Huracán na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Dois dias depois, na quinta-feira, o Atlético recebe o Cienciano, no mesmo horário.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

O Corinthians começou bem a primeira etapa, mas sofreu dois ataques perigosos na reta final. Ao longo dos 45 minutos iniciais, o alvinegro paulista dominou o campo de ataque e criou as melhores chances da partida, com uma grande chance perdida por Talles Magno. Pelo lado do Galo, acabou não conseguindo abrir o placar com duas oportunidades quase seguidas.

O Galo voltou melhor para a segunda etapa, mas não tirou o zero do placar. O confronto terminou empatado sem gols, com segundo tempo marcado por poucas chances e mais uma grande defesa de Hugo, após milagre no primeiro tempo.

Destaques

Talles Magno perdeu gol inacreditável. O atacante recebeu lindo passe de Carrillo, saiu cara a cara com Everson e chutou por cima do gol do Galo, desperdiçando a melhor oportunidade da primeira etapa para o Corinthians.