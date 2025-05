Aos 44 anos, Fábio renova contrato com Fluminense até dezembro de 2026

O Fluminense anunciou neste sábado a renovação com o goleiro Fábio. O camisa 1 assinou novo contrato com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2026.

O que aconteceu

O anúncio da renovação foi publicado pelo Flu em nota oficial e nas redes sociais. Fábio, de 44 anos, chegou ao Fluminense em 2022 e já faturou dois títulos estaduais, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana com a equipe carioca.