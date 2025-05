Vini Jr se despede de Ancelotti no Real e avisa: 'Te espero no Brasil'

Vinicius Jr compartilhou uma carta aberta a Carlo Ancelotti após o Real Madrid oficializar a saída do treinador rumo à seleção brasileira.

O que aconteceu

Vini chamou Ancelotti de "o melhor" e agradeceu pelo apoio tanto dentro quanto fora de campo. O brasileiro destacou também os títulos conquistados ao lado do italiano, como a Liga dos Campeões.