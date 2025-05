Veiga pode voltar contra o Flamengo, mas Palmeiras confirma outro desfalque

Allan treinou normalmente após ser preservado contra o Ceará, e Paulinho também fez cronograma interno. O atacante disputou 10 minutos no jogo de ontem.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão. O Alviverde lidera a competição com 22 pontos, enquanto o Fla é vice-líder com 18.