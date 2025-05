Uma contribuição para gol a cada 106min: os números de Neymar no Santos

Neymar chegou ontem ao décimo jogo com a camisa do Santos na temporada. De volta de lesão, ele começou no banco e entrou no segundo tempo diante do CRB, mas não evitou a eliminação da equipe santista na Copa do Brasil após disputa nos pênaltis. Com isso, os números de gols e assistências seguiram estacionados.

O que aconteceu

Uma contribuição para gol a cada 106 minutos. Desde que reestreou com a camisa alvinegra, em fevereiro, Neymar atuou por 641 minutos e tem três gols e três assistências.

Neymar tem 10 jogos com a camisa do Santos em 2025, sendo três saindo do banco de reservas. Esse número não chega até a metade do número de partidas do Peixe na temporada: 25.