Sem 'loucuras', Fla já negocia reforços além de Jorginho para 2º semestre

Um ponta em específico é pelo rendimento abaixo de alguns dos que estão no elenco atualmente. Há a possibilidade de saídas também no setor.

Já a lateral-direita é em caso de venda de Wesley nesta próxima janela. O jovem está muito valorizado no mercado, tem sido cobiçado por clubes europeus e o Flamengo conta com uma negociação acima dos 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) na previsão orçamentária.

Todo o processo de seleção, de visionamento, de discussão interna sobre os jogadores que vão vir, já está terminado. Nós temos os alvos bem identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido possível, para se juntarem a nós e fazerem o elenco ainda mais forte do que já é.

José Boto, diretor de futebol, à Flamengo TV

O Rubro-Negro, porém, deixa claro que não irá cometer loucuras financeiras para se reforçar, e que se o Mundial encarecer o atleta, a contratação será feita somente após o torneio.