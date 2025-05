São Paulo avisa mercado que precisa fazer uma venda importante na janela

O São Paulo já avisou a diversos agentes e empresários que está aberto a propostas nesta janela de transferência pois precisa negociar ao menos um jogador.

O que aconteceu

O Tricolor necessita fazer uma grande venda para equilibrar as contas do ano. Para o clube, um negócio pequeno não resolve a situação.

Ainda que valores referentes a Rodrigo Nestor e Galoppo caiam na conta do São Paulo no meio deste ano, o clube ainda vê uma venda como necessária. O principal objetivo do Tricolor é fechar o ano no azul.