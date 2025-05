Santos: torcedores vazam telefone e endereço do presidente após eliminação

Torcedores do Santos vazaram o número de telefone e até o endereço do presidente Marcelo Teixeira após a eliminação para o CRB na Copa do Brasil.

O que aconteceu

O presidente Marcelo Teixeira viu seu número de Whatsapp e o endereço residencial em Santos vazados. Isso ocorreu após a queda do Peixe nos pênaltis para o CRB, na terceira fase da Copa do Brasil.

As informações foram vazadas nas redes sociais e em grupos de Whatsapp. O presidente, por enquanto, aguarda os desdobramentos e ainda não tomou medidas de segurança.