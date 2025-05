Ronaldo vende clube espanhol por R$ 322 milhões após protestos e 3 quedas

A atual temporada é a pior da história do Valladolid. Em 40 jogos no ano, a equipe venceu apenas 6, empatou 4 e perdeu 30 (o maior número da história do clube). O número pode piorar ainda mais se o time perder para o Leganés hoje.

Ronaldo conviveu com críticas dos torcedores neste ano por falta de comprometimento com o projeto do clube.

A operação depende da aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha. O novo proprietário é Gabriel Solares, nome importante do futebol mexicano, que já foi presidente do Querétaro — onde passou Ronaldinho Gaúcho.

Veja o comunicado do Valladolid sobre a saída de Ronaldo

O presidente do Conselho de Administração e acionista majoritário do Real Valladolid Club de Fútbol, majoritária do Clube a um grupo de investimentos norte-americano com o apoio financeiro de um fundo europeu. Esta operação está sujeita à autorização administrativa do Conselho Superior do Desporto, de acordo com a regulamentação em vigor.