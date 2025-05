Red Bull quer formar 'Messi em casa' com CT inovador e tecnologia inédita

'Nós não compramos Messi, queremos que ele saia daqui'

Nkunku e Timo Werner tiveram destaques no RB Leipzig e foram negociados Imagem: Adam Davy - EMPICS/EMPICS/PA Images via Getty Image

O projeto da Red Bull, não só na Alemanha, é bem claro: ter uma grande estrutura à disposição para poder formar grandes jogadores. O clube recusa a contratação de grandes estrelas porque a ideia do projeto é formar atletas e ter um time jovem.

Nos últimos anos, o RB Leipzig fez negócios milionários com jogadores que ganharam destaque no clube: Dani Olmo (vendido ao Barcelona por R$ 340 milhões), Dominik Szoboszlai (vendido ao Liverpool por R$ 365 milhões), Josko Gvardiol (vendido ao Manchester City por R$ 536 milhões) e Christopher Nkunku (vendido ao Chelsea por R$ 405 milhões). Não necessariamente os jogadores são revelados no Leipzig, mas a prioridade é o desenvolvimento dos mais jovens.

A filosofia da Red Bull é a mesma em todos os projetos que o clube tem de futebol. Hoje são cinco clubes espalhados pelo mundo: o RB Leipzig (Alemanha), Red Bull Bragantino (Brasil), Red Bull Salzburg (Áustria) e New York Red Bulls (Estados Unidos) e o mais recente é o RB Omiya Ardija (Japão), que subiu para a segunda divisão no ano passado e já figura para subir à elite do futebol japonês.

Fato curioso é que o time não se chama Red Bull Leipzig. O RB no nome do Leipzig significa RasenBallsport (esporte com bola no gramado). As regras da Federação Alemã de Futebol não permitem que os clubes tenham nomes de empresas, a menos que essa empresa seja acionista do clube há mais de 20 anos. O que não impede a Red Bull de cuidar de toda gestão do Leipzig.