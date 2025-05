Como está saúde de Pedro Severino 80 dias após acidente? Hospital detalha

Neste período de 78 dias de internação, em razão da gravidade do trauma sofrido, a todo momento, Pedro inspirou cuidados especializados na Unidade de Terapia Intensiva, onde, inicialmente passou, por inúmeros exames e por monitoramento ostensivo de suas funções cerebrais. A sequência do tratamento envolveu também procedimentos cirúrgicos inerentes à complexidade do caso.

A gravidade do trauma craniano sofrido continua requerendo muitos recursos terapêuticos. Há um cuidadoso processo de reabilitação neuro-motora em curso que envolve médicos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Pedro e sua família também seguem assistidos pelo staff de profissionais de apoio do Hospital Unimed neste desafiador processo de reabilitação.

Os últimos procedimentos cirúrgicos realizados trataram da restauração da parte frontal de seu crânio e os resultados são considerados excelentes pela equipe que trabalhou no caso, coordenada pelo médico neurocirurgião José Luiz Romeu Boullosa.

Neste momento, Pedro encontra-se internado em unidade de enfermaria e os avanços em sua recuperação são muito expressivos, considerando sempre a gravidade em que foi recebido no Hospital.

De modo geral, seu estado clínico nesta sexta-feira (23/05) é considerado estável, porém com demanda por ajustes eletrolíticos que exercem papéis fundamentais no funcionamento do corpo humano.

Pedro respira sem a ajuda de aparelhos, realiza exercícios motores diários com a equipe de fisioterapeutas hospitalares, e sua alimentação é pela via oral, complementada por suplementos alimentares via sonda. O paciente caminha pelo quarto com apoio de seus pais e dos profissionais do Hospital, o que oportunizou uma rápida aparição sua em uma das janelas do quarto, na noite da última quarta-feira (21/3), em aceno aos amigos da família que ali oravam por sua recuperação.